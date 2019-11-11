أحدث ظهور للفنانة لطيفة.. شاهد

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت على الصورة: "صباح الخير حبايبي".
ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالآتى:
صباح النور والسرور لطيفة الغالية والممتازة
صباح الفل
صباح الجمال على احلى عيون
صباح الحب يا ملكة القلب ❤️
يذكر أن آخر ألبوم لها "أحلى حاجة فيا"، يضم 14 أغنية ما بين المصرية واللبنانية والخليجية، صورت منها لطيفة أغنية "أحلى حاجة فيا" في لبنان مع المخرج وليد ناصيف.
وعلقت على الصورة: "صباح الخير حبايبي".
ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالآتى:
صباح النور والسرور لطيفة الغالية والممتازة
صباح الفل
صباح الجمال على احلى عيون
صباح الحب يا ملكة القلب ❤️
يذكر أن آخر ألبوم لها "أحلى حاجة فيا"، يضم 14 أغنية ما بين المصرية واللبنانية والخليجية، صورت منها لطيفة أغنية "أحلى حاجة فيا" في لبنان مع المخرج وليد ناصيف.