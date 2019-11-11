أحدث ظهور للفنانة لطيفة.. شاهد

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وعلقت على الصورة: "صباح الخير حبايبي".ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالآتى:صباح النور والسرور لطيفة الغالية والممتازةصباح الفلصباح الجمال على احلى عيونصباح الحب يا ملكة القلب ❤️يذكر أن آخر ألبوم لها "أحلى حاجة فيا"، يضم 14 أغنية ما بين المصرية واللبنانية والخليجية، صورت منها لطيفة أغنية "أحلى حاجة فيا" في لبنان مع المخرج وليد ناصيف.