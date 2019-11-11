AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحدث ظهور للفنانة لطيفة.. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
لطيفه
لطيفه
Advertisements
القسم الميدانى
شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت على الصورة: "صباح الخير حبايبي".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالآتى:

صباح النور والسرور لطيفة الغالية والممتازة

صباح الفل

صباح الجمال على احلى عيون


صباح الحب يا ملكة القلب ❤️


يذكر أن آخر ألبوم لها "أحلى حاجة فيا"، يضم 14 أغنية ما بين المصرية واللبنانية والخليجية، صورت منها لطيفة أغنية "أحلى حاجة فيا" في لبنان مع المخرج وليد ناصيف.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة كاجول..لطيفة تبهر جمهورها على إنستجرام

ترشيحاتنا

بعد إصابة رامى جمال به | هذه الأعشاب تساعد فى علاج مرض البهاق

Nokia 7.2 تحفة جديدة بتوقيع نوكيا.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

وزارة الكهرباء: تطبيق جديد للقضاء على مشكلة قراءة العداد..فيديو

امرأة لم تصم رمضان منذ عشرة أعوام .. رد الإفتاء

سارع بالحجز.. شقة 90 مترا بالتقسيط على 20 سنة وبدخل شهرى 1300 جنيه

بسبب رقص ابن وفاء عامر عاريا.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام

السعودية تبهر العالم بـ «بوابة الدرعية» .. تفاصيل وصور