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توك شو

صحى وشهى.. طريقة عمل مهلبية الشوفان.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:48 م
مهلبية الشوفان
مهلبية الشوفان
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مهلبية الشوفان.

مقادير طريقة عمل مهلبية الشوفان:

2 كوب لبن
نصف كوب عصير برتقال
6 معالق كبيرة شوفان
تمر – مشمش
قراصيا – زبيب
عين جمل
سكر شوجاليس
رشة فانيليا
معلقة صغيرة قرفة
عسل أبيض

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل مهلبية الشوفان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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