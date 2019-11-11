صحى وشهى.. طريقة عمل مهلبية الشوفان.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مهلبية الشوفان.
مقادير طريقة عمل مهلبية الشوفان:
2 كوب لبن
نصف كوب عصير برتقال
6 معالق كبيرة شوفان
تمر – مشمش
قراصيا – زبيب
عين جمل
سكر شوجاليس
رشة فانيليا
معلقة صغيرة قرفة
عسل أبيض
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل مهلبية الشوفان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
مقادير طريقة عمل مهلبية الشوفان:
2 كوب لبن
نصف كوب عصير برتقال
6 معالق كبيرة شوفان
تمر – مشمش
قراصيا – زبيب
عين جمل
سكر شوجاليس
رشة فانيليا
معلقة صغيرة قرفة
عسل أبيض
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل مهلبية الشوفان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: