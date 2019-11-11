صحى وشهى.. طريقة عمل مهلبية الشوفان.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مهلبية الشوفان.



مقادير طريقة عمل مهلبية الشوفان:



2 كوب لبن

نصف كوب عصير برتقال

6 معالق كبيرة شوفان

تمر – مشمش

قراصيا – زبيب

عين جمل

سكر شوجاليس

رشة فانيليا

معلقة صغيرة قرفة

عسل أبيض



ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل مهلبية الشوفان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:

