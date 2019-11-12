البيطرين تحذر من ذباب خطير قادم من السودان



قال الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ورئيس لجنة حقوق الحيوان، إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية الكثير من التساؤلات حول انتشار ذباب يهاجم المنازل وأطلق عليه اسم "الرزل".



وأكد الحسيني في تصريحات لصدى البلد، أن له خطورة عالية، ويجب الحرص والتوعية للمواطنين، للحفاظ علي الصحة العامة، مضيفًا أن هذا النوع من الذباب قادم من دولة السودان.



وأشار عضو المجلس ، إلى أنها أنواع جديدة و خطورتها تكمن في قدرتها على التكاثر في الأوضاع الصعبة، ولا تتأثر بالمبيدات الحشرية، وتوجد بسبب القمامة”.



وأوضح الحسيني، أنها لا تشترط بيئة رطبة للتكاثر، نظرًا لقدرتها الكبيرة على التكاثر في البيئة الرطبة والجافة أيضًا، لذلك لابد ضرورة توحيد منظومة البحث العلمي في مصر للتوصل إلى مضادات فعالة تقي الشعب من أخطار الذباب.