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مرأة

زيادة ضربات القلب والفشل الكلوي.. أضرار تناول حبوب إنقاص الوزن

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
العديد من النساء يريدن أنقاص فمنهم من يتبع نظاما غذائيا صحيا، والبعض الآخر يريد أن يتخلص من إنقاص الوزن بشكل أسرع فيتناول حبوب إنقاص الوزن، وقد نشر موقع "brightside" بعض الأعراض الجانبية الضارة لتناول حبوب إنقاص الوزن وهى:

1- تلف الكبد
يعد النظام الغذائى من أفضل الحلول لإنقاص الوزن، ولكن البعض يلجأ لحبوب انقاص الوزن التى تساعد فى حرق الدهون ولكنهم لا يعلمون آثارها الجانبية التى تؤثر على الكبد بشكل كبير

2- مشاكل الكلى
تعد الكلى هى الأكثر تأثرًا وضررًا من حبوب إنقاص الوزن، لأنها يمكن أن تسبب فشل كلوى

3- ارتفاع ضغط الدم
يمكن لحبوب إنقاص الوزن أن تسبب ارتفاع فى ضغط الدم بشكل مفاجئ مما يؤثر سلبًا على صحة المريض

4- زيادة معدل ضربات القلب
يمكن أن تؤثر حبوب انقاص الوزن لاحتوائها على مادة الأمفيتامين والتى تعمل على زيادة معدل ضربات القلب، وتعد من الأسباب الرئيسية لمرض القلب

5- الصداع
يعد الصداع من أول علامات الآثار الجانبية لتناول حبوب انقاص الوزن
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