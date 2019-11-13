بعد حصولها على 4 ميداليات.. سعودية تحصل على المركز الأول بمعرض اينا العالمي للاختراعات

بنت كلية الطب ترفع راية السعودية خفاقة عالية في سماء العلم .. إنها الطالبة غادة عبد الله القحطاني والتي حققت المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في معرض "اينا العالمي" للاختراعات، والذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي في مدينة نورمبرج بألمانيا عن اختراعها "عقد الحياة" بمشاركة 800 مخترع من جميع دول العالم.





"عقد الحياة" عبارة عن "جهاز صغير يساعد مرضى الانسداد الرئوي المزمن في استخدامه والتنفس به بكل خفة ويسر؛ مما يُسهم في ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية دون أي إعاقة أو صعوبات، والتي كانت تواجههم سابقًا عند الحاجة إلى أسطوانات الأكسجين خارج المنزل، بالإضافة إلى قياس العلامات الحيوية المعروفة، وهي نسبة الأكسجين بالدم ومعدل نبضات القلب والحرارة".





ميداليات 4 تلك التي حصل عليها اختراع طالبة طب الامتياز في تخصص الطب والجراحة "منذ انطلاقته وخلال سنة واحدة في أربع مشاركات دولية بمعارض ومسابقات عدة، وهي: معرض بولندا للمخترعين، ومعرض سيؤول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية، ومعرض أرخميدس في روسيا، وأخيرًا معرض اينا في ألمانيا، وتم تسجيله كبراءة اختراع في كوريا والخليج.





الطالبة غادة تلقت دعوة من منظمة الاتحاد الدولي للمخترعين (ايفا) لتكريمها في حفل خاص يُقام الشهر المقبل في مدينة جنيف في فرنسا، معربة عن أمنيتها بأن تكون قد قدمت شيئًا يسيرًا لبلادها التي ترعى الموهوبين والمخترعين والمبتكرين.





وقدمت "غادة" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على دعم وتمكين المرأة لتأخذ حقها في المجتمع السعودي، ولتكون منافسة ومتميزة لترتقي باسمها واسم وطنها عاليًا في مجمع المحافل العلمية والعملية، وما هذه الإنجازات لولا دعمهم وتحفيزهم للمرأة السعودية وفقًا لـ رؤية 2030.



