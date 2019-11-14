الرئيس السيسي يصدر قراراين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 556 لسنة 2019، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.



كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 341.8 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية، خاصة بمحافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطتى توليد كهرباء شمال غرب السويس.