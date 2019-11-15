تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ ألميريا الإسباني .. فيديو

تواجد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الاسباني، برفقة المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك ألميريا.



ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور له برفقة ميسي بالاضافة لـ فيديو له بصحبته.



وظهر تركي آل الشيخ وهو يرحب بـ ميسي و يتمني أن تقام مباراة تجمعه فريق ألميريا بـ برشلونه كما أعرب عن تمنياته بلقائه العام المقبل في المملكة العربية السعودية .



كما وجه تركي آل الـشيخ رسالة لـ ميسي قائلا :" اتمني أن تكون في فريقي (ألميريا) بعد 5 أعوام من الآن عندما يكون سعرك أرخص من الآن بكثير".



وشهدت الأيام القليلة الماضية، نجاح كبير من تركي آل شيخ خلال موسم الرياض بالإضافة الي مصالحته مع مجلس ادارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب.



وتنازل تركي آل شيخ عن كافة القضايا التي رفعها ضد جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

