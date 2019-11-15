3 إضافات قوية في تحديث لعبة PUBG القادم.. أهمها تغيير الخريطة

كلنا لدينا هذا الصديق أو أحد أعضاء الفريق في PUBG الذي دائمًا ما يصل متأخرًا إلى Pochinki، فيتخذ طريقًا أطول من المفروض لكي يصل إلى ساحة القتال، لكن اللعبة تضيف اليوم تحديثًا جديدًا أكثر دقة لإنقاذ الفريق في مثل هذه المواقف.



حيث تضيف اللعبة نظام تحديث جديد يتيح السماح للاعبين بوضع أوامر تحرك تفصيلية محددة على الخريطة يمكن لأعضاء الفريق رؤيتها، حيث تتمثل في تحديد نقطة بداية، ثم يمكنك إصدار 3 نقاط حركة بعد ذلك، مما يتيح لك الكشف لفريقك على نحو دقيق أين تريد أن تذهب.



كجزء من نفس التحديث الذي يضيف نقاط الطريق إلى اللعبة، تقدم PUBG Corp أيضًا تحديث ثاني إلى خريطة Vikendi، خريطة الثلوج الخاصة بـ PUBG، فلطالما كانت Vikendi أكثر خريطة بنادق قنص ثقيلة في اللعبة، ولكن PUBG Corp تضاعف هذا الأمر من خلال تغيير تخطيطات المباني والتضاريس لتجعل مبارزات القناصة أكثر متعة للجميع.



وفي ميزة ثالثة يضيفها التحديث تسمى "PUBG Labs"، يعتبرهذا نوع جديد من اللوبي حيث ستختبر PUBG Corp قواعد مختلفة وإعدادات اللعب، سيتمكن اللاعبون من اختبار هذه الأوضاع الجديدة وتقديم تعليقات حول ما ينجح وما لا ينجح وفقًا لموقع بوليجون.



هذا التصحيح الجديد ، المسمى Update 5.2، متوفر الآن على خوادم تجريب PUBG، ومن المقرر أن يتم تشغيله مباشرة على جهاز الكمبيوتر في 20 نوفمبر ووحدات التحكم في 26 نوفمبر.