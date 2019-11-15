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رياضة

تشكيل منتخب ليبيا لمواجهة منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2021

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:37 م
منتخب ليبيا
منتخب ليبيا
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يسرى غازى
أعلن فوزي البنزرتي المدير الفنى لمنتخب ليبيا عن تشكيلة المنتخب الليبي أمام تونس فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على الملعب الاوليمبي فى رادس فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

جاء تشكيل المنتخب الليبي على النحو التالي:

محمد نشنوش فى حراسة المرمى وناجي دراء وسند الورفلي وعلي معتوق ومحمد الترهوني وبدر حسن والمعتصم المصراتي ومؤيد اللافي ومحمد صولة وحمدو الهوني وأنيس سلتو.

يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبيّر أعلن عن تشكيلة نسور قرطاج على النحو التالي: فاروق بن مصطفى ومحمّد دراغر وياسين مرياح وأيمن عمر النّور وعلي معلول والفرجاني ساسي وإلياس السخيري وأيمن بن محمّد ويوسف المساكني وسيف الدين الخاوي ووهبي الخزري.
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