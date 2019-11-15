تشكيل منتخب ليبيا لمواجهة منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2021

أعلن فوزي البنزرتي المدير الفنى لمنتخب ليبيا عن تشكيلة المنتخب الليبي أمام تونس فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على الملعب الاوليمبي فى رادس فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.



جاء تشكيل المنتخب الليبي على النحو التالي:



محمد نشنوش فى حراسة المرمى وناجي دراء وسند الورفلي وعلي معتوق ومحمد الترهوني وبدر حسن والمعتصم المصراتي ومؤيد اللافي ومحمد صولة وحمدو الهوني وأنيس سلتو.



يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبيّر أعلن عن تشكيلة نسور قرطاج على النحو التالي: فاروق بن مصطفى ومحمّد دراغر وياسين مرياح وأيمن عمر النّور وعلي معلول والفرجاني ساسي وإلياس السخيري وأيمن بن محمّد ويوسف المساكني وسيف الدين الخاوي ووهبي الخزري.

