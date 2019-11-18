أغنية Money لـ محمد رمضان تكسر حاجز المليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية Money لـ محمد رمضان نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ مليون مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب.



وتقول كلمات الأغنية: "هتتكلم بالـ Money .. خد كاش مابيفرقش مايهمناش .. حب الناس هو اللي عاش .. معايا هتشوفوا الاندهاش .. كله Money ماشي Money Money Money".



يذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، والذي سيقام الخميس المقبل 21 نوفمبر، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية.

