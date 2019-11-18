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فن

ملك القلوب.. محمد هنيدى يهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ 84

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:17 ص
مجدى يعقوب وهنيدى
مجدى يعقوب وهنيدى
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محمد بدران
هنأ الفنان محمد هنيدى الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ84 الذى وافق أول أمس.

ونشر محمد هنيدى عبر صفحته على انستجرام صورة له برفقة مجدى يعقوب وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا ملك القلوب".

أعلن المنتج أحمد عبدالباسط، عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال عام 2020.

وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم هنيدي ببطولته، وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.



ملك القلوب.. محمد هنيدى يهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ 84
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