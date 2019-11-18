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فن

في عيد ميلاده.. أحمد حلمي يعترف بوجود أخطاء في فيلم على جثتي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:33 ص
أحمد حلمي - على جثتي
أحمد حلمي - على جثتي
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قسم الفن
يحتفل الفنان أحمد حلمي اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ50، حيث أنه من مواليد مدينة بنها في مثل هذا اليوم الموافق 18 نوفمبر من عام 1969.

ويتميز الفنان أحمد حلمى بالصدق الشديد لا صدق الأداء الفني فقط، بل الصدق في حياته الشخصية أيضا، حتى أنه اعترف بالخطأ أثناء تصوير وإخراج فيلمه المعروف "على جثتى"، والذى عرض منذ أعوام، وذلك بعد أن كشف أحد متابعيه عن الخطأ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقال أحد المتابعين لأحمد حلمي: "يا نجم بينما أنا بتفرج على فيلم "على جثتي" لمحت الخطأ الشنيع ده، بص على نظرة الممرضات، وهما بيبصوا لحضرتك والمفروض تكون ميت".

ليرد عليه حلمى بخفة دم قائلا: "ما هو ممكن يكونوا هما كمان ممرضات ميتين، والميتين عادى بيشوفوا بعض فى الفيلم، وشكرا على الملحوظة".

ويكمل تعليقه قائلا: "على فكرة هي طبعا غلطة مخدناش بالنا منها وأنا كنت بهزر في الرد على الملاحظة، ولو عايز أقولك على غلطات تانية أقولك بس في سرك بقى بلاش فضايح".

فيلم "على جثتى" يشارك أحمد حلمى فى بطولته كل من غادة عادل، وحسن حسنى وإدوارد وآيتن عامر وسامى مغاورى، تأليف تامر إبراهيم وإخراج محمد بكير وتدور أحداثه حول "رءوف" مهندس ديكور ومدير معرض للأثاث، وهى شخصية شكاكة جدا لأبعد الحدود فى التعامل مع من حوله.
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