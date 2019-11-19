مارادونا يستقيل من تدريب خيمناسيا لا بلاتا

تقدم الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا الثلاثاء باستقالته من تدريب فريق خيمناسيا لا بلاتا بعد نحو شهرين من تولي منصبه، وذلك بعد عدم ترشح رئيس النادي، جابرييل بيليجرينو، للانتخابات الجديدة التي ستجرى السبت المقبل.



وقال بيليجرينو خلال مؤتمر صحفي اليوم "مارادونا قال إنه إذا لم يكن هناك وحدة، فسيستقيل. لقد حاول هو ومساعدوه أن يكون النادي متحدا. الوحدة فشلت، وهناك قوائم، الانتخابات ستجرى يوم السبت المقبل، وأي من المرشحين للرئاسة سيختار مديرا فنيا".



وأكد "لقد عرض هذا الأمر بالأمس، وأعطى مهلة ليرى إذا كان هناك اتحاد أم لا. هو يرغب في الاستمرار في عمله، ويحب النادي، كما أنه أظهر استعدادا رائعا لذلك. لقد قالوا مرار إنهم إذا استمروا مع نفس الأشخاص الذين أحضروهم، سيفوا بما وعدوا به".



وأوضح بيليجرينو أنه حاول إقناع جميع القوائم بـ"الاتحاد"، وأن يستمر مارادونا على مقعد المدير الفني، ولكن رفض المعارضون هذا الاقتراح.



وأصبحت مسألة استمرار بطل العالم مع "الألبيسيليستي" في 1986 بالمكسيك مع خيمناسيا محل شك بعدما قرر رئيس النادي، جابيريل بيليجرينو، عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.



وقالت روسيو أوليفيا، آخر رفيقة لمارادونا والمديرة الرياضية لكرة القدم النسائية في خيمناسيا "دييجو هكذا. سآتي معك وأرحل معك. بالتأكيد سيرحل عن خيمناسبا. الرئيس بيليجرينو كان الوحيد الذي استدعاه للتدريب".



وكشفت أيضا أن الأسطورة الأرجنتيني تلقى اتصالا من نادي أرخنتينوس جونيورز لتدريبه.



وكان مارادونا قد دعم قبل أسبوع الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة، ولكنه قرر الأحد عدم الترشح، لتصبح استمرارية الـ'بيلوسا' محل شك.



وأعلن عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا في 5 سبتمبر الماضي، حيث كان الفريق حينها في منطقة الهبوط للقسم الثاني وجمع نقطة من 15 ممكنة.



وتحت قيادته، خسر خيمناسيا في خمس لقاءات وفاز في ثلاثة، ولا يزال في منطقة الهبوط.