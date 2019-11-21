ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جابوا سيرته لـ أصالة تواصل حصد ملايين المشاهدات .. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:38 ص
اصالة
اصالة
Advertisements
شروق ابراهيم
اقتربت اغنية جابوا سيرته للفنانة السورية اصالة من الوصول لـ 24 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب حيث تعد الاغنية الأعلى من حيث نسب الاستماع ضمن ألبومها الجديد في قربك.

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تحصد 21.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته .. فيديو

شاهد.. أصالة تحتفل مع ابنها بالمولد النبوي على طريقتها الخاصة

أصالة تحصد 22.2 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

اليوم.. أصالة تحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

أصالة تفتتح حفل مهرجان الموسيقى بـ صندوق صغير

أصالة تحصد 22.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

ترشيحاتنا

سنجل ويفتخر.. شاهد قردا بوجه إنسان في الصين وسر رفضه للزواج

أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

مكتشف رمضان صبحي يروي تفاصيل مثيرة في اكتشاف القائد الصغير

فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟

عمرها الافتراضي 30 عاما .. رئيس مصنع 200 الحربي: إنشاء دبابة القتال الرئيسية بأيدٍ مصرية

رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد

أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ما فعلته علبة سجائر واحدة في اليوم لـ رئة رجل.. صور

سنجل ويفتخر.. شاهد قردا بوجه إنسان في الصين وسر رفضه للزواج

لحظة دهس طفل فجأة خلال تصوير فيديو عن مخاطر الطرق.. وردة فعل غريبة منه