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سهير شلبي: والدى من أكبر 5 علماء في التاريخ الإسلامي.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:00 م
سهير شلبي
سهير شلبي
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البهى عمرو
كشفت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، تفاصيل مهمة عن حياتها الشخصية ونشأتها وطفولتها، وقالت إنها عاشت فى المعادي، وكانت تذهب للمدرسة بالعجلة.

وأضافت، سهير شلبي، خلال حوارها ببرنامج «أخبار مصر» المذاع على التليفزيون المصري، تقديم الإعلامي، أيمن عدلى، أنها تربت فى عائلة متعلمة، وأن والدها الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ، والعالم الإسلامي المتحضر، كان مختلفًا عن غيره فى فكره حيث فكرة سبق عصره بسنوات.

وأشارت سهير شلبي، إلى أن، فتاوى والدها التي أصدرها من 20 عاما يتم الحديث عنها الآن، وأن والدها كان من أكبر 5 علماء في التاريخ الإسلامي، وحصل على جوائز كثيرة.

وأوضحت سهير شلبي، أن والدها علمها ورباها على الدين الوسطي، وتأثرت سهير شلبي فى أثناء الحديث عن والدها، وكادت أن تبكي على الهواء.

وأكدت، سهير شلبي، أنها قامت بتربية أولادها بما تعلمته من والدها فى الصغر.
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