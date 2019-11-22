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سيارات

تعرف على سيارة رونالدينيو الجديدة من معرض الرياض للسيارات | صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:32 م
رونالدينهو من معرض
رونالدينهو من معرض الرياض للسيارات
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اشرف عطية
افتني لاعب الكرة البرازيلي رونالدينيو امس سيارة من معرض الرياض للسيارات ليصبح أول مشترٍ خلال المعرض، وحصل رونالدينيو علي سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR).

 موسم الرياض 

يحتوي معرض الرياض للسيارات على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة واستغل الفنان محمد رمضان وجودة بمعرض الرياض للسيارات امس ليقوم بشراء واحدة من اصل 65 فقط في العالم و هي مرسيدس G65.
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