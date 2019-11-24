انخفاض مؤشر البحرين الرئيسي 0.10 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,505.55 بانخفاض قدره 0.10 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.49 بارتفاع قدره 12.94 نقطة عن معدل أقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و 386 ألف و 406 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 645 ألف و 429 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.



وعلى صعيد منفصل، نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، بمقر الغرفة الرئيس بالرياض اليوم، ملتقى الإدراج، بحضور رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.



وأوضح القويز، أن طرح شركة أرمكوا في السوق السعودي يجلب العديد من السيولة من المستثمرين الأجانب، مبينًا دخول ما يزيد عن 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي، وهذا يؤكد محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالية.



وأكد ‏‏‏‏‏المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية خالد الحصان، أن طرح شركة أرمكوا سيغير من مركز تداول في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكثر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.