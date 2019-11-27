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بين الناس

أم ملك لـ وزارة الصحة: بعنا كل ما نملك لعلاج ابنتي من ضمور المخ

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:44 ص
صدى البلد
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وسام مختار
طفلة بريئة شاءت الأقدار أن تعاني من إعاقة في جسمها، لتصبح غير قادرة على الحركة

وتقول والدة ملك، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": ابنتي ولدت بضمور في المخ، وأنا موظفة بسيطة في أحد القطاعات ولا أستطيع توفير مصاريف العلاج بعد ما أنفقت كل ما معي من أجل ابنتي.

وتضيف: بعت كل ما أملك حتى أوفر الدواء لصغيرتي، وحتى أنفق على جلسات العلاج التي تصل تكلفتها شهريًا إلى 500 جنيه، وكل ما أريده مساعدتي في توفير تلك النفقات .

وناشدت وزارة الصحة، علاج ابنتها على نفقة الدولة .

للتواصل مع الحالة : 01027688491

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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