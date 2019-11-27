أم ملك لـ وزارة الصحة: بعنا كل ما نملك لعلاج ابنتي من ضمور المخ

طفلة بريئة شاءت الأقدار أن تعاني من إعاقة في جسمها، لتصبح غير قادرة على الحركة





وتقول والدة ملك، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": ابنتي ولدت بضمور في المخ، وأنا موظفة بسيطة في أحد القطاعات ولا أستطيع توفير مصاريف العلاج بعد ما أنفقت كل ما معي من أجل ابنتي.





وتضيف: بعت كل ما أملك حتى أوفر الدواء لصغيرتي، وحتى أنفق على جلسات العلاج التي تصل تكلفتها شهريًا إلى 500 جنيه، وكل ما أريده مساعدتي في توفير تلك النفقات .





وناشدت وزارة الصحة، علاج ابنتها على نفقة الدولة .





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