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أخبار العالم

اللجنة القضائية بالكونجرس تعلن بدء جلسات الاستماع في تحقيق عزل ترامب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:17 م
ترامب
ترامب
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أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، موعد انعقاد أولى جلسات الاستماع لمناقشة "الأساس التاريخي والدستوري لعزل الرئيس" وتعريف الجرائم التي قد تؤدي بمسؤول عام إلى العزل من منصبه، وذلك في 4 ديسمبر المقبل.

وأرسل رئيس اللجنة القضائية النائب الديمقراطي جيري نادلر، اليوم، خطابا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه للمشاركة في هذه الجلسة.

وقال نادلر في تصريحات - نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي- إن "مهمتنا الأولى هي استكشاف الإطار الموجود للرد على الادعاءات بوجود سوء إدارة يدعو إلى العزل ضد ترامب"، مضيفا أنه خاطب ترامب لتذكيره بأن قوانين تحقيق العزل في اللجنة القضائية يسمح له بحضور جلسات الاستماع ولمحاميه باستجواب الشهود الحاضرين.

وتابع نادلر قائلا: "يجب على الرئيس ترامب أن يقوم باختيار: إما انتهاز الفرصة ليتم تمثيله في جلسات الاستماع أو التوقف عن التذمر بشأن سير عملية التحقيق"، معربا عن أمله في أن يختار ترامب المشاركة في التحقيق بشكل مباشر أو عبر محاميه مثلما فعل الرؤوساء السابقون من قبله.

وذكر موقع "أكسيوس" أن اللجنة القضائية من المتوقع أن تتلقى تقريرا من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب حول التحقيق الذي أجرته في صفقات ترامب مع أوكرانيا في بداية ديسمبر المقبل، مضيفا أن اللجنة القضائية ستكون مسؤولة عن التوصية بمواد الاتهام المحتملة التي سيصوت عليها مجلس النواب بأكمله.

وأشار الموقع إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستدرس أدلة أخرى خلال تحقيقها في عزل ترامب بجانب التقرير من لجنة الاستخبارات حول أوكرانيا، مثل التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

ونوه الموقع أيضا بأن اللجنة القضائية في مجلس النواب حازت على فوز، أمس الاثنين، عندما حكم قاضي أمريكي بأن المستشار السابق بالبيت الأبيض دون مكجان يجب عليه الانصياع لاستدعاء مجلس النواب في التحقيق الجاري، إلا أن هذا الحكم تم استئنافه.

ولفت الموقع إلى أن كبار النواب الديمقراطيين في الكونجرس أشاروا إلى عدم رغبتهم في السعي وراء معارك قضائية طويلة قد تؤجل العزل، مضيفا أنه من المحتمل أن يصوت مجلس النواب على بنود اتهام العزل قبل نهاية العام الجاري لإرسال القضية إلى مجلس الشيوخ في يناير المقبل.
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