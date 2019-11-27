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فن

بعد 23 يوما من حذفها.. يوتيوب يعيد أغنية إنساي بنفس عدد المشاهدات.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:34 ص
انساي
انساي
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شيرى نبيل
أعاد موقع "يوتيوب" أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، مرة أخرى لتظهر للجمهور عبر القناة الرسمية للأسطورة بعد مرور 23 يومًا من حذف الأغنية، حيث أرجعت إدارة موقع "يوتيوب" السبب حينها لأمور تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

وتعد أغنية "إنساي" أول تعاون يجمع بين "المْعلم" و"الأسطورة"، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني فيها باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية.

وتم تصوير الكليب تحت إشراف المخرج حسام الحسينى، وجسد الفنانان شخصيتي عاملين في أحد المقاهي، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معا أمام ساحة برج إيفل فى باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية، ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

وأحدث الأعمال الغنائية لمحمد رمضان، هو كليب "السلطان"، الذي تجاوز عدد مشاهداته 13 مليون مشاهدة خلال شهر واحد من طرحه.

ويشار إلى أن "السلطان" تم تصويره في أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربي سعد لمجرد.
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