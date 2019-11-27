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أخبار العالم

بسبب هواوي.. المستشارة الألمانية تدعو أوروبا لهذا التحرك مع الصين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:40 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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شيماء مصطفى
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتباع نهج موحد مشترك مع الصين، خاصة مع طرح الجيل التالي من شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمول.

وفي خطابها أمام البرلمان الألماني، أوضحت "ميركل"، أن "أحد أكبر الأخطار" التي تراها هو أن كل دولة أوروبية تتبع سياسة خاصة، عند التعامل مع الصين، لافتة إلى أن الأوروبيين ييعثون بإشارات متضاربة.

وأكدت أن هذا الأمر لن يكون كارثيا على الصين، ولكنه سيكون خطرا بالنسبة لأوروبا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مستشهدة باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

يأتي ذلك، بعد تصريحات بعض المشرعين الألمان بشأن استبعاد شركة Huawei الصينية من عقود 5G، بعد تحذيرات الولايات المتحدة بأن هذا قد يؤدي إلى التجسس لصالح بكين، وهو الذي تنفيه هواوي.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرضت عقوبات وحظر على الشركة الصينية "هواوي"، ما شجع الحلفاء على قطع العلاقات التي تتهمها واشنطن بمساعدة بكين في التجسس.

وأجلت بريطانيا اتخاذ قرار بشأن السماح باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G لشبكات الاتصالات التي تنتجها شركة "هواوي" في الشبكات البريطانية.
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