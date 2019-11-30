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مدير تسويق يكشف الهدف من تخفيضات البلاك فرايداي.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
بلاك فرايدي
بلاك فرايدي
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عمرو ممدوح
قال محمد جاوي، مدير التسويق والتطوير لعدد من الشركات والماركات بالدول العربية، إن نسبة الشراء في البلاك فرايداي هذا العام جاءت أفضل كثيرا من العام الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن متوقعا هذا الإقبال الكثيف على الأسواق.

وأضاف جاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن فترة خصومات البلاك فرايداي أصبحت تزداد ولا تنحصر في يوم الجمعة فقط، مشيرا إلى أن الموسم بدأ بفترة كساد، إلا أنه تم تعويضها أمس.

وأوضح مدير التسويق والتطوير لعدد من الشركات والماركات بالدول العربية، أن أصحاب الشركات تقسم ما لديها من بضاعة إلى أقسام مختلفة، ويتم وضع الخصومات عليها حسب كل موديل.

وأشار محمد جاوي، إلى أن أكثر بضاعة يتم وضع عليها التخفيضات، هي البضاعة التي تم عرضها في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات يستهدفون بيع ما تبقى لديهم من البضاعة القديمة.

ونوه مدير التسويق والتطوير لعدد من الشركات والماركات بالدول العربية، إلى أن البعض يتصور أن التخفيضات كلها وهمية، لافتا إلى أن أسعار المنتجات لا يتم وضع سعر وهمي عليها، بل تكون المنتجات بسعرها الفعلي، ويتم تخفيضها تخفيضا حقيقيا.
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