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تكنولوجيا

خطوات سهلة لاستعادة الإشعارات المحذوفة على هواتف أندرويد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:01 م
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شيماء عبد المنعم
يفقد بعض مستخدمي هواتف أندرويد الإشعارات بأجهزتهم بسهولة، حيث تمتلئ القائمة بالإشعارات سريعا بسبب كثرة التطبيقات، ويجري مسح محتوياتها أحيانا دون قصد، لذا نكشف الآن عن الطرق المثلى من أجل استعادة الإشعارات بعد حذفها، ولحسن الحظ هناك طريقة داخل إعدادات أندرويد يمكنك استعادة الإشعارات المحذوفة أو جميع إشعارات النظام، وفقا لما ذكره موقع "androidpit" التقني.

-كيفية الوصول إلى سجل إشعارات هواتف أندرويد:

قد تم تقديم سجل الإشعارات لأول مرة مع نظام Android 4.3 Jellybean، ولا يزال الوصول إليه متاحًا مع نظامي أندرويد Lollipop و Pie، إذ يتيح سجل الإخطارات للمستخدم فرصة مشاهدة الإشعارات المحذوفة (رؤية جميع إشعارات النظام)، ولكن لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال إعدادات شبه سرية في العديد من الهواتف، ويبدو أنك بحاجة إلى تمكين "خيارات المطور" أولًا لإلغاء قفل عنصر واجهة المستخدم Widget واسترداد الإشعارات المفقودة.

ولإلغاء قفل خيارات المطور، اذهب إلى إعدادات هاتفك "Settings"، ثم حول الهاتف "About Phone"، ثم انقر فوق رقم البناء عدة مرات بعد 3 أو 4 نقرا ، ستحصل على إشعار على الشاشة لإعلامك بأنك الآن مطور (كما يضيف ذلك قسمًا جديدًا في قائمة الإعدادات)، ثم أتبع الخطوات التالية:

1. اضغط ضغطة مطولة على مساحة فارغة على شاشة أندرويد الرئيسية الخاصة بك ثم اضغط على Widgets.

2. اسحب لليسار أو قم بالتمرير لأسفل في قائمة عنصر واجهة المستخدم حتى تصل إلى اختصار أداة الإعدادات Settings shortcut.

3. اضغط لفترة طويلة على widget حتى تظهر الشاشات الرئيسية، ثم اسحبها إلى الشاشة الرئيسية التي تختارها.

4. في القائمة المختصرة "الإعدادات" التي تظهر ، قم بالتمرير لأسفل ثم انقر فوق سجل الإشعارات.

5. سيظهر اختصار سجل الإشعارات على شاشتك الرئيسية ما عليك سوى النقر فوق هذا، وستتمكن من الوصول إلى سجل الإشعارات وستتمكن من استرداد تلك الإشعارات الفائتة أو المحذوفة.

وفي حالة عدم نجاح الطريقة السابقة، يمكنك تحميل قاذفة Launcher، ويعد التطبيق الأكثر تميزا على متجر جوجل بلاي وفقا للكثير من الخبراء هو Nova Launcher، وخاصة وأنه الأنسب للتعامل مع مشكلات الإشعارات المفقودة.
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