بتتقصف كتير .. وصفة مذهلة لتقوية الأظافر

الأظافر من أهم الأشياء التي تمنح إطلالة جيدة للمرأة ومزيدا من الأناقة والأنوثة، إلا أن أنه للأسف تعاني الكثير من النساء والفتيات من تقصف الأظافر المتكرر، ما يحرمهن من الحصول على هذا المظهر الجميل.



يقدم موقع " boldsky" خطوات عمل وصفة سهلة ومجربة تعمل على تقوية الأظافر وتعطي نتائج سريعة:



مكونات وصفة تقصف الأظافر:



3-2 فصوص من الثوم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 كبسولة فيتامين E

1 زجاجة طلاء الأظافر شفافة



طريقة عمل وصفة تقصف الأظافر:



- خذي 2-3 فصوص من الثوم واسحقها لعمل عجينة.

- قطع الليمون والضغط بضع قطرات من عصير الليمون الطازج علي الثوم .

- قصي كبسولة فيتامين E وأخذ الزيت منه. يضاف الزيت إلى الثوم المسحوق وعصير الليمون.

- اخلطي جميع المكونات جيدا واتركي الخليط كما هو لمدة 15-20 دقيقة.

- بعد 20 دقيقة ، أضيفي طلاء الأظافر الصافي إلى خليط الثوم والليمون وحركه جيدًا.

- يمكنك تخزين هذا في حاوية وفقا لراحتك.