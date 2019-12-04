وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الثاني للمبدعات العربيات.. وتكرم 16 شخصية نسائية





وأشادت بقدرة المرأة العربية الفائقة على الصمود وتجاوز التحديات وتخطى العقبات لإثبات الذات في كافة المجالات العلمية والفكرية والثقافية، وتابعت ان المرأة لعبت عبر العصور أدوارا هامة وكانت عنصرًا فاعلًا في وضع السياسات والقوانين الى جانب تسيير حركة الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وفي هذا السياق تأتي الدورة الثانية لملتقى المبدعات العربيات بمصر بعد اقامة دورته الاولى في مارس الماضي ببيروت والتي نظمها ديوان أهل القلم وتم خلالها تكريم عدد من المبدعات في وطننا العربي وكانت من بينهن من مصر السفيرة مشيرة خطاب والكاتبة هالة البدري ، وهنأت المبدعات المصريات اللاتي سيتم تكريمهن خلال الملتقى ، مؤكدة ضرورة القاء الضوء على انجازات العديد من المبدعات في الوطن العربى خلال الدورات المقبلة .



وكرمت وزير الثقافة 16 شخصية نسائية من مبدعات 11 دولة عربية على إسهاماتهن في تحقيق انجازات مميزة بمختلف مجالات الحياة هن الدكتورة يمنى طريف الخولي (مصر)، الدكتورة درية شرف الدين(مصر)، الدكتورة سامية التمتامي(مصر)، الأديبة سلوى بكر (مصر)، الدكتورة عواطف عبد الكريم (مصر)، الفنانة ماري لوي (مصر)، الشاعرة إباء إسماعيل (سوريا)، الأديبة بثينة خضر مكي (السودان )، الأديبة بثينة الناصري ( العراق)، الشاعرة والأديبة سلوى خليل الأمين ( لبنان )، الدكتورة سمر الحمود (السعودية)، الأديبة فوزية رشيد (البحرين)، الفنانة لطيفة يوسف (فلسطين)، الأديبة موزة غباش (الإمارات)، الدكتورة نعيمة بن يعقوب (الجزائر) والروائية نورا المطيري .



من جانبه أوضح أمين عام الاعلى للثقافة ان مصر حاضنة الفكر والثقافة والفنون في الوطن العربي ، واضاف ان المرأة العربية ظلت قوية على مر العصور تؤدي دورها في المجتمع حتى تفوقت ووصلت إلى اعلى المناصب في ظل كثير من التحديات وكانت احدى لبنات التغيير فى العصر الحديث منذ قيام ثورة ١٩١٩ وحتى الان .



وقالت الدكتورة مايا مرسي إن الملتقى يحتفى بقامات نسائية عربية في شتى المجالات ، مشيرة الى أن المرأة كافحت كثيرا حتى أثبتت ذاتها وقدرتها على تجاوز التحديات ، وطالبتها بضرورة التفكير الدائم خارج المألوف وان تتيح لنفسها فرصة الابداع والاختراع .



وأكدت الدكتورة سلوى خليل مؤسسة ديوان اهل القلم ان مصر بلد التميز والإبداع ووجهت لها التحية قيادة وشعبًا ، كما استعرضت جانبا من تاريخ المرأة المصرية وأهم رموزها مشيرة إلى ان ميلاد الفتيات يعد بشارة حب لعائلتها .



وألقت الروائية هالة البدري كلمة اللجنة المنظمة حيث اكدت على الكفاح الطويل للمرأة المصرية والعربية. مشيرة إلى فخر الملتقى بتكريم عدد من رموز الوطن العربي اللاتي حاربن من أجل الوصول للقمة .



وكان حفل الافتتاح قد بدأ بفيلم تسجيلي استعرض خلاله السير الذاتية للمكرمين سبقه افتتاح معرض لإصدارات المجلس الاعلى للثقافة .



يشار إلى أن فعاليات الملتقى تتضمن مجموعة من الندوات والمحاضرات والعروض الفنية بالإضافة إلى عدد من الزيارات للمواقع الثقافية والأثرية، وكانت اللجنة المنظمة قد وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات اللاتي تم تكريمهن في بيروت للمشاركة كضيوف شرف للدورة الثانية باعتبارهن المؤسسات للملتقى ومنهن الدكتورة دانا بخيت (السعودية) ، سامية حسين (البحرين)، الأديبة سعيدة خاطر الفارسي (سلطنة عمان)، الدكتورة صفاء نصر الدين ( فلسطين )، غيداء أبو رمان ( الأردن )، الأديبة فاطمة يوسف العلي (الكويت)، رشا الأمين (لبنان).

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الملتقى الثاني للمبدعات العربيات الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع ديوان أهل القلم ببيروت وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون وبحضور كل من الدكتورة سلوى خليل الامين مؤسسة ديوان اهل القلم ، السفيرة مشيرة خطاب ، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وأعضاء اللجنة المنظمة والمؤسسة للملتقى وعدد من المبدعات والمهتمين .فى البداية رحبت عبد الدايم بالضيوف فى القاهرة عاصمة الفنون والاداب ، وقالت انه منذ ما يزيد عن مائة عام أصدر قاسم امين كتابه تحرير المرأة حيث كانت التحديات الفكرية والاجتماعية والثقافية كثيرة وبين الامس واليوم نواجه تحديا من نوع اخر هو الثورة التكنولوجية التى فرضت فكرا ورؤى جديدة أظهرت المرأة العربية كقوة ابداعية فاعلة لا يستهان بها وأبرزت قدرتها على الوصول للآخرين كما دفعتها لاقتحام سوق العمل في مختلف مؤسسات المجتمع وتولي المناصب القيادية.