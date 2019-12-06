ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح شكري: مصر تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن .. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:26 م
سامح شكري ، وزير
سامح شكري ، وزير الخارجية
Advertisements
شيرين عادل
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقة القوية الاستراتيجية الهامة التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الأخيرة شريك أساسى نجاح بين الدولتين.

وأكد سامح شكرى، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بفعاليات النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى، أن مصر تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، لافتأ إلى أن مصر تقوى علاقتها أيضا مع الشركاء الآخرين.

وأوضح سامح شكرى، أن مصر ترغب فى استثمارات أمريكية أكبر فى سوق ربحى بمصر والذى يتميز بطاقات ضخمة وممر للشرق الأوسط وأفريقيا وتوفير فرص عمل بنسب 60 % بمراحلهم العمرية دون سن 40. 

وقد عقد سامح شكرى وزير الخارجية، مباحثات رسمية، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي حول سُبل دفع العلاقات الثنائية، على هامش زيارته لإيطاليا. 

ووصل سامح شكرى وزير الخارجية إلى العاصمة الإيطالية روما أول أمس الأربعاء للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى، فضلًا عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولى الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يتوجه غدا إلى روما | تعرف على السبب

يحدث اليوم: سامح شكري يتوجه إلى روما والفاتيكان.. وانطلاق الملتقى الثاني للمبدعات العربيات

ترشيحاتنا

شاهد| جامع هيثم أحمد زكي

بسبب اتفاق تركيا والسراج.. اليونان تطرد السفير الليبي في أثينا

تطبيقا لشرع الله.. وزير الأوقاف يعلق على إطلاق القمر الصناعي طيبة 1.. فيديو

أمير عزمي يفجر مفاجأة في اكتشاف عبد الله جمعة بالزمالك

أليجري يثير التكهنات حول مستقبله بعد تعلمه اللغة الإنجليزية

أسعار نيسان Nissan الجديدة بعد التخفيض.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الفخامة والاحتشام .. شاهد إطلالات النجمات فى موسم الرياض

بعد إثارتها الجدل.. أليساندرا بإطلالتين مختلفتين في وقت واحد

رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها