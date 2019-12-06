سامح شكري: مصر تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن .. فيديو

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقة القوية الاستراتيجية الهامة التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الأخيرة شريك أساسى نجاح بين الدولتين.





وأكد سامح شكرى، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بفعاليات النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى، أن مصر تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، لافتأ إلى أن مصر تقوى علاقتها أيضا مع الشركاء الآخرين.





وأوضح سامح شكرى، أن مصر ترغب فى استثمارات أمريكية أكبر فى سوق ربحى بمصر والذى يتميز بطاقات ضخمة وممر للشرق الأوسط وأفريقيا وتوفير فرص عمل بنسب 60 % بمراحلهم العمرية دون سن 40.





وقد عقد سامح شكرى وزير الخارجية، مباحثات رسمية، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي حول سُبل دفع العلاقات الثنائية، على هامش زيارته لإيطاليا.



