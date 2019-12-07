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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على إسبانيول في الشوط الأول بهدف فاران

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:55 م
فاران - كاسيميرو
فاران - كاسيميرو
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إسراء أشرف
تقدم نادي ريال مدريد في الشوط الأول على فريق إسبانيول، بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 37، عن طريق اللاعب الفرنسي رافائيل فاران مدافع الفريق، بعد تمريرة رائعة من مواطنه كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، سددها على يسار الحارس دييجو لوبيز.

وسيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 63% مقابل 37 لفريق إسبانيول.

ويتطلع ريال مدريد في الشوط الثاني، للحفاظ على الثلاث نقاط أمام إسبانيول، لتأمين صدارة الدوري الإسباني التي يحتلها مؤقتًا بهذا التقدم.
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