الابتعاد عنه يدخلك الجنة.. خالد الجندي: الغل أكثر مرض يصيب المتدينين

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أكثر مرض ممكن أن يُصيب المتدين هو الغل ، لأنه لا أحد يحب أحد أفضل منه باستثناء أبنائه، فكل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم الأفضل





وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، إن المتدينين يرون الصحابة أنهم إخوانهم في الله تعالى.





واستشهد الشيخ خالد الجندي ، بقول الله تعالى: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ».





وأوضح: «وهم إخوانا من المهاجرين والأنصار، وهذا في نوع من المنافسة في الأخوة في الله، وفي طاعة الله، والمسابقة في الوقوف بين يدي الله».





التسامح وترك الغل من شيم ودعوات الصالحين

قال تعالى على لسان الصالحين من عباده في كتابه العزيز: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ» (الحشر:10)، فها هم الصالحين يدعون ربهم أن ينقّي قلوبهم من الغل بنوعيه.





صفاء النفس والقلب وترك الغل من أسباب دخول الجنة

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما أنا بالذي أنتهي حتى أبايت هذا الرجل، فأنظر عمله قال: فذكر الحديث في دخوله عليه قال: فناولني عباءة، فاضطجعت عليها قريبا منه، وجعلت أرمقه بعيني ليلة كلما تعار سبح وكبر وهلل، وحمد الله حتى إذا كان في وجه السحر قام فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى ثنتي عشرة ركعة باثنتي عشرة سورة من المفصل، ليس من طواله، ولا من قصاره، يدعو في كل ركعتين بعد التشهد بثلاث دعوات يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا، اللهم إنا نسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله حتى إذا فرغ قال، فذكر الحديث في استقلاله عمله، وعوده إليه ثلاثا إلى أن قال: فقال: آخذ مضجعي، وليس في قلبي غمر على أحد» (المنذري:4/33 صحيح أو حسن).





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