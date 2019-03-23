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ديني

علي جمعة يكشف عن عمل يجعلك تدخل الجنة من أعلى أبوابها

السبت 23/مارس/2019 - 05:15 ص
أعلى أبواب الجنة
أعلى أبواب الجنة
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك عملاً يجعل الإنسان يدخل الجنة من أعلى أبوابها.

وأوضح « جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن بر الوالدين يجعل الإنسان يدخل الجنة من أفضل أبوابها، حيث ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن الوالد أوسط أبواب الجنة، وعليه فطاعته وعدم عقوقه مؤد إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها ، منوهًا بأنه قيل أوسط أبواب الجنة هى خير الأبواب وأعلاها .

واستشهد بما ورد في مسند أحمد، أنه قال أبو الدرداء -رضي الله تعالى عنه-: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « الوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ فحافِظْ على ذلك إنْ شِئْتَ أو دَعْ» .

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