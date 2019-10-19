Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

البحوث الإسلامية: هذا العمل يجعلك تدخل الجنة بحسنة واحدة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
عمل يدخلك الجنة بـ
عمل يدخلك الجنة بـ حسنة واحدة
Advertisements
أمل فوزي
قال البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السُنة النبوية الشريفة وروي عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن هناك عملًا يُدخل فاعله الجنة بحسنة واحدة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إزاحة الأذى عن طريق المسلمين، هو عمل يكتب الله تعالى لفاعله به حسنة، منوهًا بأن هذه الحسنة الواحدة تُدخل الإنسان الجنة، كما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد بما روي في مسند الإمام أحمد، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ».

وأضاف أنه كان معاذٌ يمشي ورجلٌ معه فرفَع حجرًا من الطريقِ فقال ما هذا قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول: «من رفع حجرًا من الطريقِ كُتبتْ له حسنةٌ ومن كانت له حسنةٌ دخل الجنَّةَ»

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أتمنى تنفيذ النادي الأهلي تهديده لاتحاد الكرة.. فيديو

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر

صاحب صحبه.. كوكا يكشف رأيه فى حذف محمد صلاح كلمة لاعب في المنتخب.. فيديو

نسيت كتابها.. تعليم كفر الشيخ يوضح سبب احتجاز تلميذة في مدرستها

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

بكلمات مؤثرة.. ياسر جلال ينعى شهيد الشهامة محمود البنا ويطالب بإعدام راجح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر