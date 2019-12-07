منى فاروق تغازل جمهورها في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة منى فاروق، صورة لها برفقة صديقها، على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت منى فاروق مرتدية فستاناً "كحلي في أبيض"، بدون أكمام، فتحة ساق طويلة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلاً على كتفيها، ميكب هادئ وبسيط يتناسب معها.





وعلقت "منى" على الصورة قائلة: "مبروك مستر دبي"، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وانهالت عليها التعليقات.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.





بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



