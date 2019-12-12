17 ديسمبر .. ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية لقاءً مفتوحًا مع الفنانة "ليلى علوى" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر الجاري في تمام الحادية عشرة والنصف صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، وذلك



وتقام الندوة تحت إشراف أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والأستاذ الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع، وتحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة.



كما إنه من المفترض ان تتحدث ليلى، مع الطلاب عن أعمالها الفنية، وتجاوب على أسئلتهم بخصوص الفن والتمثيل، وكيفية النجاح في هذا المجال.