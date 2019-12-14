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فن

تذكرتي تعلن نفاد تذاكر حفل النجمة شيرين قبل إقامته بـ7 أيام

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:10 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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آيه عاطف
أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر حفل النجمة شيرين عبدالوهاب، على مستوى جميع الدرجات، وذلك قبل موعد الحفل بأسبوع كامل، ولاقت عملية بيع تذاكر حفل النجمة ذائعة الصيت، إقبالا كبيرا من جانب الجماهير المصرية، والتي أشادت بسهولة عملية البيع.

وتقام حفلة شيرين عبد الوهاب على مسرح المنارة يوم ٢٠ ديسمبر المقبل، ومن المنتظر ان تقدم النجمة المصرية في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع اغاني جديدة تغنيها لأول مرة، ستقدمها في البومها القادم.

بينما تعهدت شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي بتقديم عدد من المفاجآت على هامش حفل النجمة شيرين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على اعلى مستوي للجماهير المصرية، واتفقت شركة تذكرتي مع النجمة شيرين عبد الوهاب والمتعهد وليد منصور على إحياء عدد من الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ،حيث ستكون حفلة المنارة هي بداية التعاون بين تذكرتي والنجمة المصرية الكبيرة.

واقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.
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