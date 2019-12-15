فى يومه العالمي.. 8 فوائد غير متوقعة للشاى

فوائد صحية عديدة لتناول الشاى لصحتك إليك أبرزها في اليوم العالمى للشاي وأفضل أنواعه لصحتك يقدمها موقع " realbuzz "



1. يزيد من معدل الأيض لديك



ثبت أن بوليفينول فى الشاي يخلصك من السعرات الحرارية ويقلل من دهون الجسم خاصة الشاى الأخضر ففي دراسة وجد أن أولئك الذين تناولوا كوبين إلى ستة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا كان لديهم دهون ووزن جسم أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.



2. مضاد للالتهابات



الشاى غنى بمركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة وأظهرت الأبحاث أن الشاي يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.



3. يقلل من خطر الوفاة



الاستهلاك المنتظم للشاي يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.



4. يقلل حساسية الأنسولين



الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل المضاعفات الناجمة عن مرض السكري ويحسن فى الوقت نفسه من حساسية الأنسولين ، ويحمي خلايا البنكرياس من المزيد من التلف.



5. يحميك من الزهايمر



قد يقلل استهلاك الشاي بانتظام من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى.



6. يساعد في منع السرطان



غنى الشاى خاصة الشاى الأخضر بمضادات الأكسدة القوية يحارب سرطانات الثديين والرئتين والقولون.



7. صحة فمك



الشاي يمكن أن يحسن صحة الفم . يحتوي الشاي على الفلورايد ويمكن أن يحسن التجمعات البكتيرية في الفم. هذا يقلل من خطر أمراض اللثة ، وتسوس الأسنان ، وربما حتى سرطان الفم.



8. يعزز الخصوبة



تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي على تحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء.

