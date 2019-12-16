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اقتصاد

الصناعات الكيماوية تخاطب الشركات للاشتراك فى مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلى

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:15 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
خاطبت شعبة البويات في اتحاد الصناعات الشركات، للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الشراء وتشجيع المنتج المحلي، والتي تهدف إلي خلق حالة رواج في السوق المصري تستفيد منه الصناعة الوطنية خلال فترة 6 شهور (النصف الأول من 2020) تحقق فيه المصانع معدل دوران أعلي وتشغيل للطاقات الإنتاجية لزيادة الطلب.

وأضاف بيان للشعبة، اليوم، أنه يمكن تحقيق زيادة الطلب فإن المنشآت والتجار من ناحيتها ستعلن عن نسب خصم على السلع التي ستشارك في المبادرة، وتسعى الدولة من خلال القطاع المصرفي على إيجاد آلية لتوفير قروض استهلاكية للأشخاص، دون أن تتحمل الصناعة أي أعباء لتلك القروض (بمعني أن المنشآت ستبيع نقدًا وتحصل مستحقاتها بنظام البيع العاجل).

وتابع البيان، ستقوم الدولة بعمل الحملة الإعلامية والإعلانية التي تخدم المبادرة لتحريك السوق، ويجري في الوقت الحالي بحث آليات التسويق الإلكتروني كوسيلة من وسائل المبادرة للوصول لمختلف الشرائح من المستهلكين، هذا فضلًا عن الدعم السياسي للمبادرة من كافة الوزارات المعنية.

واستطرد، كان قطاعنا الصناعي أحد القطاعات المستهدف إستفادتها من المبادرة فقد رأينا مخاطبة الشركات للاستفادة والاشتراك من المبادرة.

وطالب البيان باستيفاء الاستمارة الخاصة بالاشتراك موضحًا بها السلع التي سيتم الاشتراك بها ونسب الخصم على كل سلعة والسعر قبل وبعد الخصم، والشخص الذي سيتم معه التنسيق من الشركة وإعادة الإرسال.
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