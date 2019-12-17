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فن

بـ صورة نادرة| سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
سعد لمجرد ووالدته
سعد لمجرد ووالدته
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سعيد فراج
نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، صورة نادرة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها بمرحلة الطفولة، ليهنئها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء.

ووجه سعد لمجرد، رسالة إلى والدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي، في عيد ميلادها، قائلًا: "ماما حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، بإسمي و باسم أخي علي أقول لكِ كل عام و أنتِ بألف خير ، سنة سعيدة يا أطيب قلب في الدنيا ، الله يخليك لينا ميمتي و يقدرنا بش نفرحوك ديما ان شاء الله و رآه دبا تزيان يا ميمتي". 

من جهة أخرى، حققت أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 26 مليونا و48 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الماضي 2019.

جاء ذلك، بعدما حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية سعد لمجرد، "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية، لكن يوتيوب أعاد الأغنية مجددًا بعد مرور يوم على الحجب.

أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد، مستوحاة، من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.
بـ صورة نادرة| سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته
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