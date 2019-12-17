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فن

وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
سهر الصايغ
سهر الصايغ
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شيرى نبيل
أعلنت الفنانة سهر الصايغ وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ".

وتواصل سهر الصايغ تصوير مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل، وجار تسكين باقي الأبطال، وهو من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

مسلسل النهاية هو أول عمل يجمع بين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل منذ فيلم هي فوضى للمخرج يوسف شاهين.

من ناحية أخرى تشارك سهر الصايغ أيضا فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة مجدي زكي وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وكان من المقرر بدء تصوير مشاهدها بعد يومين، ولكن سيتم تأجيلها بسبب وفاة والدها.
وفاة والد الفنانة سهر الصايغ
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