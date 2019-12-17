ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدء تنفيذ المجمع الطبي الجديد في السويس بتكلفة 1.9 مليار جنيه

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:53 م
بدء تنفيذ المجمع
بدء تنفيذ المجمع الطبى الجديد في السويس
Advertisements
حسن غنيمة
قرر الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة في السويس، تشكيل لجنة متابعة يومية لبدء تنفيذ أحدث مجمع طبى بالسويس بعد موافقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على تخصيص ٤٠ ألف متر مربع بمدينة ٢٤ أكتوبر .

وصرح الدكتور محمد يوسف، ان هذا المجمع سيواكب منظومة التأمين الصحى الشامل التي بدات في السويس ، لافتا ان المجمع الطبى يستغرق إنشاؤه ١٨ شهرا و يتكلف مليار و ٩٠٠ مليون جنيه كأضخم مشروع طبى بالمنطقة سيزود بأحدث الأجهزة الطبية.

يخدم المجمع الطبى الجديد محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والطرق السريعة للمنطقة الإقتصادية و المنتجعات السياحية بالعين السخنة و العاصمة الأدارية الجديدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: 8.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء محور 30 يونيو.. فيديو

وزير الإسكان: محور 30 يونيو أهم المشروعات في شبكة الطرق القومية

الرئيس يقود العبور الثاني لسيناء.. السيسي يفتتح أنفاق بورسعيد وعددا من المشروعات العملاقة الكبرى

وعد فأوفى.. الرئيس يربط سيناء بالوادي.. السيسي يفتتح أنفاق الخير ببورسعيد.. ويعلن من المدينة الباسلة إطلاق التأمين الصحي الشامل

نواب البرلمان تعليقاً على افتتاحات بورسعيد وشمال سيناء: تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.. والمشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها.. والبنية التحتية تضاهي دول العالم الكبرى

ترشيحاتنا

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات بسبب التعدى على الحكام

ليس رمزا دينيا وأداة لقمع المرأة| صابرين تكشف حقيقة إساءتها للحجاب

غياب مؤثر.. الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

تزوجت عرفيا.. السجن 3 سنوات لـ عامل ذبح شقيقته وألقى جثتها فى الشارع بـ قنا

بعد تراجع سعر الدولار اليوم.. أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل