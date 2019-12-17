بدء تنفيذ المجمع الطبي الجديد في السويس بتكلفة 1.9 مليار جنيه

قرر الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة في السويس، تشكيل لجنة متابعة يومية لبدء تنفيذ أحدث مجمع طبى بالسويس بعد موافقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على تخصيص ٤٠ ألف متر مربع بمدينة ٢٤ أكتوبر .



وصرح الدكتور محمد يوسف، ان هذا المجمع سيواكب منظومة التأمين الصحى الشامل التي بدات في السويس ، لافتا ان المجمع الطبى يستغرق إنشاؤه ١٨ شهرا و يتكلف مليار و ٩٠٠ مليون جنيه كأضخم مشروع طبى بالمنطقة سيزود بأحدث الأجهزة الطبية.



يخدم المجمع الطبى الجديد محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والطرق السريعة للمنطقة الإقتصادية و المنتجعات السياحية بالعين السخنة و العاصمة الأدارية الجديدة .

