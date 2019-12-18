ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة توافق على تقديم ألمانيا دعما فنيا لمصر بـ23.4 مليون يورو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليونا و 400 ألف يورو، في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، وذلك لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات من بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع "برنامج كفاءة الطاقة"، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليونا و500 ألف يورو لصالح مشروع "إعادة تأهيل المدارس المهنية"، شريطة أن يساهم ذلك في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف حساب البرلمان خلال أكتوبر.. الموافقة على 6 قوانين وإقرار 3 اتفاقيات

البرلمان في شهر.. الموافقة على عدد من القوانين المهمة أبرزها رسوم التوثيق والشهر العقارى.. وتشديد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

ترشيحاتنا

اليوم.. مرتضى منصور يشيع جثمان شقيقته بقرية بشالوش

10 نصائح تحسن صحة العين وتقي من العمى

باكستان تصدر تصاريح خاصة لأمير قطر وعائلته..تعرف على القصة؟

إسرائيل ترد على اعتناق كويتي مسلم الديانة اليهودية| تفاصيل

شاهد.. امرأة تكتشف "ثاني أخطر ثعبان في العالم" داخل حمام منزلها

راكب مشاغب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال رحلة جوية فكان هذا عقابه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاى بعد الأكل مباشرةً؟

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور

بعد زواج استمر 70 عامًا.. وفاة زوجين بفارق 20 دقيقة.. تفاصيل مؤثرة