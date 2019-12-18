المسماري: قادرون على تحرير طرابلس وإنهاء وجود الإرهابيين

صرح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، بأن عناصر القوات المسلحة تواصل تقدمها خلال معاركها لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة الإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.



وقال المسماري، إن الجيش الليبي يعمل على استرداد طرابلس من أيدي المليشيات ، وإنه يثق تماما في قدرته على القضاء على الإرهاب في طرابلس.



وأفاد بأن لديه والقيادات الليبية المنوطة، معلومات عن تجنيد مليشيات طرابلس للأطفال في معركتها ضد الجيش الليبي، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية.



وقام الجيش الليبي أمس بسلسلة غارات على أهداف بالقرب من طرابلس وسرت استهدفت تجمعات للمليشيات المسلحة وعتادهم العسكري.



