ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المسماري: قادرون على تحرير طرابلس وإنهاء وجود الإرهابيين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:57 م
المسماري
المسماري
Advertisements
محمد علي
صرح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، بأن عناصر القوات المسلحة تواصل تقدمها خلال معاركها لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة الإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

وقال المسماري، إن الجيش الليبي يعمل على استرداد طرابلس من أيدي المليشيات ، وإنه يثق تماما في قدرته على القضاء على الإرهاب في طرابلس.

وأفاد بأن لديه والقيادات الليبية المنوطة، معلومات عن تجنيد مليشيات طرابلس للأطفال في معركتها ضد الجيش الليبي، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية.

وقام الجيش الليبي أمس بسلسلة غارات على أهداف بالقرب من طرابلس وسرت استهدفت تجمعات للمليشيات المسلحة وعتادهم العسكري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

السلطان في مصيدة.. هل تورط أردوغان أكثر من اللازم في ليبيا؟

أخبار الرياضة | سر هروب لاعبي الزمالك | رسالة نارية من رضا عبد العال للحكام | رمضان صبحي يغيب عن المباريات

بربع جنيه | حيلة عجيبة تقضي على الإمساك نهائيا

تغزو جسمي بكل تُقلها..صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية

عائلتي أهلاوية.. ناشئ الزمالك يكشف سبب هروبه إلى تايلاند | فيديو

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور