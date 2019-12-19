معركة الحسم.. الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية تمهيدا لدخول طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، في بيان منذ قليل، أنه دفع بتعزيزات عسكرية لمحاور القتال في العاصمة طرابلس؛ تمهيدًا لدخولها وتحريرها من ميليشيات حكومة فايز السراج غير الشرعية.





وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أعلن أمس الأربعاء، أن "المعركة قوية جدًا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرق طرابلس"، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستحسم المعركة في أي لحظة، واصفًا الأوضاع الميدانية بأنها "ممتازة جدًا".





وأضاف "المسماري"، أن "القوات المسلحة ستقضي قضاءً تامًا على كل مسلح ميليشياوي، وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس، وستقضي على كل من وقف مع الميليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي، أو المعنوي، أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام".





وأكد أن معركة طرابلس لن تتوقف "حتى إنجاز المهام القتالية"، مضيفًا "سنحاسب كل من مد يده للعدوان الخارجي التركي للبقاء على الأراضي الليبية".





وتابع "سوف ندمر أي موقع يهدد أمن ليبيا والمواطن الليبي، وسنصل إلى كل من مد يد العون لهذه المليشيات وعاث في الأرض فسادًا"، داعيا عناصر القوات الموالية لحكومة الوفاق، إلى إلقاء السلاح.