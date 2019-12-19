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فن

اليوم.. تكريم الفنان تامر حسني بـ وزارة الشباب والرياضة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
قررت إدارة وزارة الشباب والرياضة، تكريم الفنان تامر حسني، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، احتفالًا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل تامر حسني على درع موسوعة جينيس بعد كسره رقم القياسي لأكثر حائط جداري، بضعف الرقم القديم، كما إنه أقام معرضا خيريا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل بيع مقتنياته الشهيرة، وتوزيع أرباحها على أطفال العرب المشردين حول العالم.

يذكر أن يستعد الفنان تامر حسني، لأحياء حفل غنائي بصحبة الفنان رامي جمال، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم 27 ديسمبر.

كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذي من المنتظر عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري في جميع دور عرض السينما.
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