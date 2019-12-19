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رياضة

عبدالعزيز عبدالشافي يقود بيراميدز مؤقتًا وفتح الله مساعدًا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:17 م
زيزو
زيزو
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حسن العمدة
قرر المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تكليف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة فريق الكرة خلال تلك المرحلة الحرجة، على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للنادي، بعد إنهاء التعاقد وديا مع الفرنسي سباستيان ديسابر.

وتم الاتفاق مع نجم المنتخب المصري السابق، محمود فتح الله، على أن يكون مساعدا للمدير الفني، للبدء في مهمته الرسمية الجديدة مع الفريق، بمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل في الدوري، لحين إعلان التعاقد مع المدير الفني الجديد.

كانت إدارة النادي قد توصلت في وقت سابق اليوم، إلى إتفاق ودي مع ديسابر على الرحيل والاكتفاء بالفترة الماضية التي قضاها على رأس الجهاز الفني، عقب آخر خسارتين أمام الزمالك والجونة.
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