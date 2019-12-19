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توك شو

مصطفى بكري: السراج يمضي لآخر طريقة الخيانة والتآمر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:30 م
ارشيفية
ارشيفية
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توك شو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مصادر تؤكد طلب حكومة السراج الدعم اللوجيستي من تركيا، مؤكدا أن السراج يمضي لآخر طريق الخيانة والتآمر.

وتابع مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الخيانة وصلت لطلب السراج وحكومته التدخل التركي العسكري على أراضي ليبيا الطاهرة.

وأشار، إلي أن أردوغان أعلن استعداده للتدخل الفوري في أراضي ليبيا لمساعدة حكومة السراج.

ولفت إلى أن ما يحدث مثير للقلق، كون القضية الليبية تدخل طريقا مظلما ومجهولا في الصراع على أراضيها.

وأوضح بكري أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفترة يقود معركة الدفاع علي أرض ليبيا وتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة من قطر وتركيا.
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