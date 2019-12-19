بعد طلب حكومة السراج دعماً من تركيا.. الجيش الليبي يتوعد أردوغان

أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب لقناة "سكاي نيوز عربية" أنه إذا أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات مقاتلة إلى ليبيا فلن يخرج من هذه المعركة منتصرا.





ونقلت قناة "التناصح" الليبية عن مصدر مطلع أن حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج قررت في اجتماعها قبل قليل طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.





وواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استفزازه للشرعية الدولية، حيث أكد تعزيز التعاون مع حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.





ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال أردوغان، أمس الأربعاء، إن تركيا ستعمل على تسريع التعاون مع حكومة الوفاق، مؤكدا استعداده للمساعدة وتقديم الدعم العسكري في أي لحظة إذا احتاجت.





يأتي ذلك بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الخميس الماضي، انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والميليشيات التركية الموالية لها.





واتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، موضحًا أن "هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها"، كما ذكر أن ثمة "ضباطا أتراكا قتلوا" هناك.