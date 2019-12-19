من أوصل ليبيا إلى الانهيار؟.. بوتين يجيب.. فيديو

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصحفيين إلى عدم تصديق كل ما يقال في وسائل الإعلام الغربية عن الصراع في ليبيا، في معرض إجابته عن سؤال من صحفي تركي حول ما يشاع في الغرب من أن روسيا تساند قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يصعب الآن في ليبيا تحديد من على صواب ومن المخطئ، والأصحّ إيجاد حل يسمح بوقف العمليات العسكرية".



وذكر بوتين أن أطراف النزاع في ليبيا عليها أن تتفق حول من سيدير البلاد، لافتًا إلى أن جميع الدول تحافظ على اتصالات من هذا أو ذاك النوع مع الأطراف المتصارعة.



وبشأن موقف بلاده من الأزمة الليبية، قال الرئيس الروسي، إن موسكو لديها اتصالات مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومع حفتر، مضيفًا بقوله: "أنتم تعرفون من أوصل ليبيا إلى حالة الفوضى والانهيار".



وأوضح بوتين أن مجلس الأمن كان قد أصدر قرارًا يمنع استخدام القوة في ليبيا، ولكن دول حلف الناتو خرقت هذا القرار واستخدمت قواتها الجوية للإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وقبل ذلك كانت ليبيا بلدًا مزدهرا ومستويات المعيشة فيها أقرب إلى المستوى الأوروبي.



