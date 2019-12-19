AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: إيران وقطر وتركيا تسعى لزرع الفتنة في العالم الإسلامي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:02 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
Advertisements
توك شو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إيران، وقطر وتركيا تسعى الآن لزرع الفتنة داخل العالم الإسلامي، حيث قامت ماليزيا بعقد قمة إسلامية مصغرة بحضور الرئيس الإيراني والتركي وأمير قطر.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية: "من أعطى لـ إيران، تركيا وقطر الحق في الحديث باسم العالم الإسلامي، ولماذا لم تتم دعوة المملكة العربية السعودية وهي بلد الحرمين الشريفين".

وأكد بكري أن المملكة العربية السعودية تعد القائد الحقيقي لمنظمة العمل الإسلامي والتي تم تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، لافتا إلي أن مصر أيضا لم يتم دعوتها وهي بلد الأزهر الشريف.

وأشار إلي أن كل ما يدور في تلك القمة يدعو للشك والريبة، قائلا "هل نحن أمام حلف معادي جديد من تركيا، وإيران وقطر".

وتابع أن هناك عددا من الشخصيات الدولية الهامة التي انتقدت تلك القمة كونها محاولة لشق الصف، مثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "يوسف العثيمين" والشيخ "خالد بن احمد" وزير الخارجية البحريني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجغرافيا تنتصر في النهاية.. تحالف تركيا وقطر زواج مصلحة مؤقت

قمة مهاتير ماليزيا برعاية الجزيرة القطرية.. يبحث عن دور.. فشل في حل مشاكل بلاده ويدعي إصلاح أحوال الأمة الإسلامية.. يتاجر بقضية فلسطين.. وبعض أحزابه تمولها إسرائيل.. والعملة الماليزية تشهد هبوطا حادا

مساعدة رئيس وزراء باكستان: هناك حاجة ماسة لتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية

الملك سلمان يتلقى اتصالا من مهاتير محمد قبل ساعات من قمة إسلامية لم تُدع السعودية لها

ضاحي خلفان : قطر تسعي لتمزيق الصف الإسلامي بعد أن انتهت من الصف العربي

قمة إسلامية في ماليزيا.. القصة كاملة لأزمة كوالامبور هل ننتظر ميلاد تكتل إسلامي جديد؟

ترشيحاتنا

طلب غريب.. هل استجاب عبد الناصر لرسالة فريد الأطرش؟.. فيديو

زيادة القدرة الجنسية أبرزها.. 4 فوائد صحية مذهلة لـ كبدة الدجاج

السيسي و ميركل يستعرضان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا

تدريبات خاصة لمحمد عبدالمنعم في مران الأهلي

بعد طلب حكومة السراج دعماً من تركيا.. الجيش الليبي يتوعد أردوغان

هل يجوز الصلاة بعد الوتر .. الأزهر يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد