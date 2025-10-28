تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

واصلت النيابة المختصة تحقيقاتها في قتل صاحب محل أدوية طبية لسيدة وأطفالها الثلاثة بمنطقة الهرم .

واستعلمت النيابة من مستشفى قصر العيني عن دخول حالة المجني عليها إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء كما قال المتهم في اعترافاته أنه اصطحبها بعد تناولها العصير المسمم إلى المستشفى وسجل دخولها ببيانات مزيفة على أنها زوجته ثم تركها بعد وفاتها وفر هاربا، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى لبيان مدى رصد المتهم لحظة دخوله بالمجني عليها

وأمرت النيابة المختصة بالتحقيق في جريمة الهرم بحبس صديق المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وردت التحريات التي أثبتت اشتراكه في التخلص من جثتي الطفلين بإلقاءهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني وعلمه بارتكاب المتهم للجريمة.

كما أسفرت التحريات عن حسن نية سائق التوك توك وعدم علمه بوجود جريمة فقررت النيابة إخلاء سبيله دون توجيه اتهامات.

وعلى مدار عدة ساعات أمس الاثنين اصطحبت النيابة المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة لمطابقة أقواله في التحقيقات بما سيجرى في المعاينة.. واقتادت قوات الشرطة المتهم في حضور محقق النيابة رفقة خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة في كافة الأماكن التي ارتكب بها جريمته بقتل الأربع ضحايا بداية بشقته مسرح الجريمة الرئيسي بقتل الأم حيث أعطاها العصير الذي وضع فيه مادة كيماوية خلطها بدواء بيطري من محله الخاص.

ثم انتقلت المعاينة التصويرية إلى مكان الترعة التي تخلص فيها المتهم من الطفل الصغير "مصطفى" حيث شرح المتهم كيفية إلقاءه الطفل في المياه ووقف لمشاهدته حتى ابتلعته المياه ثم انصرف برفقته الطفلين الآخرين يعانيان من حالة إعياء عائدا بهما إلى منزله حتى قرر التخلص منهما.

المكان الثالث الذي مثل به المتهم جريمته كان العقار الذي تخلص به من جثتي الطفلين في شارع اللبيني حيث شرح كيفية نقلهما داخل توك توك ثم حمل كل منهما وألقاهما داخل مدخل عقار شاهد بابه مفتوحا مستغلا خلو الشارع من المارة، وانتقل أخيرا فريق النيابة إلى المحل الخاص بالمتهم حيث أرشد عن المادة الكاوية الخاصة بتنظيف الأدوات البيطرية وقال أنه استخدمها في صنع السم بعد خلطها بدواء وتولى رجال الأدلة الجنائية تحريز تلك المادة وقررت النيابة إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وبيان مدى تأثيرها، وسجلت النيابة معاينة المتهم بالصوت والصورة لإرفاقها بملف القضية.