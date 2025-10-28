المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندّسين، نيته التقدم بشكوى رسمية غدا إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بشأن عدد من مرشّحي مجلس النواب الذين يدّعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية، مطالبًا بإلزامهم فوراً بوقف هذا التدليس وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعاية الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونياً، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.

وأكد النبراوي، أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، لكنه شدد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلا عن كونه إهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.

واختتم المهندس طارق النبراوي بالتأكيد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة (98) من القانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، نصت على:

"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لكل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

فيما أكدت نقابة المهندسين، أنها رصدت أكثر من 27 حالة لمرشحين في الانتخابات البرلمانية ينتحلون صفة "مهندس" في دعاياتهم الانتخابية دون وجه حق.