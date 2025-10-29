قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
ديني

زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد

تزايدت الأسئلة مؤخرًا حول زكاة الذهب بعد الارتفاع  الكبير  في الأسعار، ما دفع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر خلال تصريحات تلفزيونية .

قال الشيخ عويضة إن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة والاستخدام الشخصي لا تفرض عليه الزكاة، لأنه لا يُعتبر مالًا معدًا للتجارة أو الاستثمار، بل هو من متاع الدنيا المباح التزيّن به، ولذلك لا يدخل في الأموال التي تجب فيها الزكاة.

أما في حالة شراء الذهب بقصد الربح أو الاستفادة من تقلبات الأسعار، فالحكم يختلف تمامًا، إذ يصبح هذا الذهب من "عروض التجارة"، وتجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته النصاب الشرعي وحال عليه الحول.

وأوضح أمين الفتوى أن النصاب الشرعي يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت قيمة ما يملكه الشخص هذا المقدار أو أكثر، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي القيمة بعد مرور عام هجري كامل.

وبيّن أن من يملك أنواعًا مختلفة من الذهب مثل عيار 18 أو 14 أو 21، فعليه أن يحسب القيمة الإجمالية بما يعادل عيار 21 لتحديد النصاب، مشيرًا إلى أن الأموال المودعة في البنوك تُضم إلى قيمة الذهب عند حساب الزكاة لأنها من الأموال الزكوية أيضًا.

وختم الشيخ عويضة عثمان حديثه مؤكدًا أن الزكاة ليست مجرد واجب مالي، بل هي طهرة للمال ونماء له، ودليل على إخلاص الإيمان، مصداقًا لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".

